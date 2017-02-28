Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.Çanakkale Boğazı'nda dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Dün saat 21.00'de itibaren yapılamayan Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arası feribot seferleri, saat 08.00'den itibaren kontrollü yapılmaya başladı. Lapseki-Gelibolu hattında ise, sefer hala yapılamıyor. Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis sonucu görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, şu ifadele yer verildi:"Dün saat 21.00 itibariyle yoğun sis nedeniyle yapılamayan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki seferler, bugün saat 08.00 itibariyle kontrollü olarak başlamıştır. Yine saat 21.00 itibariyle sefer yapılamayan Lapseki-Gelibolu hattında ise sefer iptali devam etmektedir."Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında yoğun sis nedeni ile akşamdan bu yana iptal olan seferler nedeniyle Gestaş feribot iskelesi ile Demircoğlu caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araç kuyruğunda bekleyen ve Ayvacık'tan Gelibolu'ya geçmek isteyen bir araç sürücüsü ise yaklaşık 1.5 yolda olduklarını, sisin etkisini yitirmesi ile karşıya geçeceklerini belirtti. Yoğun sis nedeniyle ise boğazda transit gemi geçişlerinin çift yönlü olarak kapatıldığı ifade edildi.FOTOĞRAFLI





