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Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Yunan bayraklı ‘Platinum’ isimli boş tanker, Sarısığlar mevkiine demirledi. Yunanistan'ın Agioi Theodoroi Limanı'ndan Bulgaristan'ın Varna Limanı'na giden 183 metre uzunluğunda...

Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi makine arızası yaptı
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Yunan bayraklı ‘Platinum’ isimli boş tanker, Sarısığlar mevkiine demirledi.
Yunanistan'ın Agioi Theodoroi Limanı'ndan Bulgaristan'ın Varna Limanı'na giden 183 metre uzunluğunda ve 31 bin 330 groston ağırlığındaki Yunan bayraklı ‘Platinum’ isimli gemi, saat 07.00’de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Makinesi arızalanan gemi, Kepez beldesi açıklarındaki Sarısığlar mevkiinde, seperasyon dışına demir attı.  
Gemi kaptanı, telsiz kanalıyla arızayı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Ancak yardım talebinde bulunmadı. Gemi personeli, arızayı kendi imkanlarıyla gidermek için çalışma başlattı. Demirli olan geminin bulunduğu bölgeye, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-9’ römorkörü gönderilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da çevrede önlem aldı. Geminin demir atması nedeniyle, bölgede avlanan küçük balıkçı tekneleri ise olumsuz bir duruma karşı bölgeden uzaklaştırıldı.

FOTOĞRAFLI

 

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