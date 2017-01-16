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Çanakkale Boğazı'ndan doğalgaz tankeri geçti

ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Cezayir bandıralı 'Larbi Ben Mhidi' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG),...

Çanakkale Boğazı'ndan doğalgaz tankeri geçti
ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Cezayir bandıralı 'Larbi Ben Mhidi' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 282 metre uzunluğundaki ve 80 bin 654 groston ağırlığındaki Cezayir bandıralı 'Larbi Ben Mhidi' adlı doğalgaz tankeri, bugün saat 12.00'de, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Ardından saat 14.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-10' isimli römorkörler refakat etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, tankerin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtti.

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