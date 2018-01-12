Çanakkale Boğazı'ndan doğal gaz tankeri geçti

ÇANAKKALE Boğazı, sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü Bahama bandıralı ‘Berge Arzew’ adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Cezayir’in Arzew limanından yüklediği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG), Marmara Ereğlisi’ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 93 bin 844 grostonluk, 279 metre boyundaki Bahama bandıralı ‘Berge Arzew’ adlı tanker, bugün saat 08.45 sıralarında, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Tanker, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Doğal gaz tankerine Boğaz'dan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-10' adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Boğaz, Marmara'dan Ege Denizi'ne doğru tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından Boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtti.



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