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Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli (2)
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle saat 08.25’te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle Marmara’dan Ege’ye saat 13.15, Ege’den Marmara’ya...
GENEL 29.10.2019, 17:48
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI
Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle saat 08.25’te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle Marmara’dan Ege’ye saat 13.15, Ege’den Marmara’ya ise saat 16.30'dan itibaren ulaşıma açıldı.
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