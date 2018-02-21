Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: Haklı olduğumuzu yargı ortaya çıkardı

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, kent merkezine bağlı Kirazlı köyünde bir maden firması tarafından alınan 'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi' ÇED olumlu kararının iptali için Çanakkale İdare Mahkemesi'ne açtıkları davadan çıkan ret kararının, Danıştay tarafından bozulması üzerine, "Mücadelede haklı olduğumuzu yargı ortaya çıkardı" dedi.Kanadalı Alamos Gold şirketi adına Doğu Biga Madencilik şirketi, Kirazlı bölgesinde işletmeye açmaya hazırlandığı altın ve gümüş madenine kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesi için ÇED olumlu raporu aldı. Çanakkale Belediyesi, kapasite artışı ve zenginleştirme projesinin ÇED olumlu kararının iptali için Çanakkale İdare Mahkemesi'ne dava açtı. İdare Mahkemesi, 29 Mart 2017 tarihli kararında başvuruyu ret etti.Çanakkale Belediyesi Avukatı Şebnem Çıtak, Çanakkale İdare Mahkemesi'nin ÇED olumlu kararının iptali konusundaki ret kararının usul ve yasaya uygun olmadığını gerekçe göstererek, konuyu Danıştay’a taşıdı.Danıştay 14'üncü İdare Mahkemesi, 28 Kasım 2017 tarihinde oy birliği ile aldığı kararı, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Belediyesi'ne gönderdi. Danıştay kararında; "Çanakkale İdare Mahkemesi'nin 29/03/2017 günlü, E:2016/752, K:2017/497 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın Çanakkale İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A-2-(i) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına, 28/11/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verdi.Altın madenlerine karşı mücadele veren Çanakkale Belediyesi de, Danıştay'ın kararını kamuoyuyla paylaşmak için çevrecilerin de katılımıyla bugün Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasına, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Çevre Platformu ile ilçelerden çeşitli çevre dernekleri temsilcileri ile çok sayıda çevreci katıldı.Çevreciler meydana ellerinde, 'Atikhisar'ı Siyanüre Teslim Etme', 'Bir Ağacı Savunmakla Başlar Her şey', 'Diren Bin Pınarlı İda', 'Su Gibi Ömrümüz Olsun', 'Ağaç ile Barış Hemen Şimdi', 'Su ile Barış Hemen Şimdi', Atikhisar, Atık Hisar Olmasın' ve Toprak ile Barış Hemen Şimdi' yazılı döviz ve pankartlarla geldi. 'Havana, suyuna, toprağına sahip çık', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'Altıncı şirket Çanakkale'yi terk et', 'Altıncı şirket istemiyoruz' sloganları attı.Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin açtıkları davada Çanakkale İdare Mahkemesi'nin verdiği ret kararının, Danıştay 14'üncü İdare Mahkemesi tarafından bozulmasını kamuoyuyla paylaştı.Çanakkale'de 2012 yılından bu yana, Atikhisar Barajı'nın arkasındaki Kirazlı bölgesinde maden aranmasına karşı mücadelelerinin sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Gökhan, şunları söyledi:"Mücadelede haklı olduğumuz ortaya çıktı. Kim çıkardı. Yargı çıkardı. Bu yiğit 14'üncü Hukuk Dairesi'nin yargıçlarını Çanakkale halkı adına kutluyorum. Bu noktadan itibaren şunu bekliyoruz. Derhal orman tarafından buradaki kesimler durdurulmalı. Yoksa suç duyurusunda bulunuruz. Burada bir mahkeme kararına uyma var. Orada devam etmek noktasında mutlaka bunun yaptırımı olacaktır. Buraya ruhsat verme konumunda olan bütün ilgililer, kim olursa olsun bu yargı süreci tamamlanana kadar, ÇED süreci tamamlanana kadar bütün eylem ve işlemlerin Çanakkale ve Türkiye halkı adına durdurulmasını talep ediyoruz. Suyumuzu, havamızı, çevremizi ve geleceğimizi risklerden korumak amacıyla bu mücadelemize vermeye devam edeceğiz."

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