Can Gürzap, taburcu oluyor

SAKARYA'da motosikletin çarpması sonucu yaralanarak önce yoğun bakım ünitesine ardından da serviste tedavisine devam edilen usta oyuncu Can Gürzap'ın yarın taburcu olacağı öğrenildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 4 gün önce gece saatlerinde aracını park edip yolun karşısına geçmek isteyen sinema ve tiyatronun deneyimli oyuncusu Can Gürzap motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Cerrahi Yoğun Bakım ünitesine alınan ardından da servise geçen Can Gürzap'ın tedavisi sürüyor. Yüz kemiğinde kırık, beyin zarı ve beyin arasında kanama oluşan oyuncuya serum ve ilaç veriliyor.

Çok sayıda test ve tetkikten geçen Gürzap'a kanama seviyesi düşük olduğu için cerrahi açıdan bir müdahale uygun görülmedi. Tansiyonu, kanaması ve genel durumunun anlık olarak takip edilebilmesi için yoğun bakımda tutulan Gürzap, günün belirli saatlerinde yanına giren yakınları ve dostlarıyla sohbet edip gazete ve internetten haberleri takip ediyor.

Hastanede kaldığı ilk günden beri bilinci açık olan Gürzap, 1 gün daha yoğun bakımda tutulacak.

Oyuncu, durumu geçtiğimiz 4 günde olduğu gibi iyi gitmeye devam ederse 27 Temmuz tarihinde taburcu edilecek.

Vücudunda ve yüzünde ufak çapta yaralar oluşan Gürzap'ın, taburcu edildikten sonra bir süre daha evinde dinleneceği öğrenildi.



