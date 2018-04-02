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Can Dündar hakkında kırmızı bülten

   Ümit TÜRK/İSTANBUL, () MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yargılaması yeniden başlayan davada mahkeme, Can Dündar hakkında, gıyabında tutuklanmasına ve kırmızı bülten...

Can Dündar hakkında kırmızı bülten

 

 Ümit TÜRK/İSTANBUL, () MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yargılaması yeniden başlayan davada mahkeme, Can Dündar hakkında, gıyabında tutuklanmasına ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. 

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "Gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül de 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dündar hakkında verilen cezanın, 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngörmesi gerektiğini belirten Yargıtay, mahkemenin kararını bozarak Dündar'ın yeniden yargılanmasına hükmetti. 

Dosyanın ulaştığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hazırladığı tensip zaptında Dündar'ın, yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedenleriyle kovuşturmanın sonuçsuz kalmamasını sağlamak amacıyla gıyaben tutuklanmasına karar verdi. Dündar hakkında, kırmızı bülten de çıkarılmasına karar veren mahkeme, kararı Dündar'ın Belçika'dan iadesi için Adalet Bakanlığı'na gönderdi. 

 

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