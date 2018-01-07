Çamurdan geçip sıraya oturuyorlar

İZMİR'in Kiraz ilçesinde çocuklar okula gidebilmek için 700 metrelik çamurlu patikadan yürümek zorunda kalıyor. Yağmur yağdığında yoldaki çamur, dere gibi akıyor.

Kiraz ilçesindeki Çömlekçi Mahallesi'nin batısındaki 7 hane, çevre ilçelere ve kendi ilçe merkezlerine gidebilmek için yazın toprak olan, kışın çamura dönen, yağmurlu havalarda ise dere gibi akan 700 metre uzurluğundaki yolu kullanmak zorunda kalıyor. Okula giden çocuklar, servise binebilmek için bu yolu yürümek zorunda kalıyor. Gün daha aydınlanmadan dizlerine kadar çizmelerle yola düşen çocuklar, ayakkabılarını da ellerine alıyor. Yolu geçtikten sonra çizmeleri çıkarıp ayakkabılarını giyiyor. Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Melih Durmaz (15), Rabia Şen (18) ve Hasan Şen (14) ile Hüseyin Sarı İlköğretim Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi Kamil Durmaz, her gün kullanmak zorunda oldukları bu yolun kendilerini yorduğunu, morallerini bozduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Öğrencilerden Rabia ile Hasan Şen kardeşlerin babası Akif Şen, yolun kenarındaki çay taştığı zaman işlerinin daha da zorlaştığını belirterek sorunu ilk olarak CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'e ilettiklerini daha sonra Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar'dan yardım istediklerini anlattı. Sorunun çözülmediğini belirten Akif Şen, "Ne yapacağımızı şaşırdık. 78 yaşındaki annem, böbrek rahatsızlığı nedeniyle, haftada 3 gün diyaliz için Ödemiş'teki özel bir hastaneye gidiyor. Bu yol nedeniyle bazen onu götürmekte zorlanıyoruz. Kaymakamlığın tahsis ettiği bir araçla aşabiliyoruz bu yolu. Bizim işimiz siyaset falan değil, sadece yol istiyoruz" diye konuştu.



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