Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Çamura saplanan yavru tavşanı kurtardı

BARTIN’ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda inek otlatan İbrahim Şimşek, çamura saplandığını fark ettiği yavru tavşanı kurtardı. Şırınga ile su verilen yavru tavşan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sabah...

Çamura saplanan yavru tavşanı kurtardı
BARTIN’ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda inek otlatan İbrahim Şimşek, çamura saplandığını fark ettiği yavru tavşanı kurtardı. Şırınga ile su verilen yavru tavşan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Sabah saatlerinde, Ulus Akörensöküler köyünde ormanlık alana inekleri otlatmaya götüren İbrahim Şimşek, çamura saplanan yavru tavşanı gördü. Şimşek, yavru tavşanı kurtarıp, yıkadıktan sonra eve getirdi. Şırınga ile su verilen tavşan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verildi. Köye gelen ekip, yavru tavşanı alarak veterinere götürdü. Yavru tavşanın veterinerdeki tedavisinde sağlık durumunu iyi olduğunu belirten Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, hayvanın birkaç gün takip edileceğini, ardından da doğal ortamına geri bırakılacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328