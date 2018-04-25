Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılıyor

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Çamlıca Kulesi'nde denge ağırlığı ile birlikte 1400 tonluk dev anten, kulenin betonarme bölümünün üzerinde yerleştirildi. 167,5 metrelik çelik antenin montaj bağlantılarının yapılmasının ardından betonarme ve çelik konstrüksiyon bölümünde giydirme işlemlerine başlanacak. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan kule, bittiğinde 388,5 metreye ulaşacak. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 576,5 metre olacak.

1400 TONLUK ANTEN TAMAM

Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin 1400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltildi. 144,5 metre çelik konstrüksiyon, 23 metre uç anten toplam 167,5 metrelik çelik antenin 16 parçaya bölünerek imal edildiği, kulenin betonarme kulesinin içine sokularak birleştirildiği öğrenildi.

KULE "GİYDİRİLECEK"

Dev antenin montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından kulenin betonarme ve çelik konstrüksiyon bölümünde kaplama ve giydirme işlemlerine başlanacağı öğrenildi. Tamamlandığında toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

ELEKTRO MANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

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