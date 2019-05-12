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Camiye giren kedi ortalığı birbirine kattı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde camiye giren kedi, ortalığı birbirine kattı. İmamın bir anlık paniği güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün Ereğli Merkez Camii’nde teravih namazı öncesi meydana geldi. Cami imamı Fatih Mehmet Koca,...

Camiye giren kedi ortalığı birbirine kattı
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde camiye giren kedi, ortalığı birbirine kattı. İmamın bir anlık paniği güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün Ereğli Merkez Camii’nde teravih namazı öncesi meydana geldi. Cami imamı Fatih Mehmet Koca, namaz öncesi Kuran okurken, caminin içerisine bir kedi girdi. Cemaatten bir kişi caminin içerisinde koşturan kediyi fark ederek yerinden kalktı ve kediyi dışarı çıkarmak için uğraştı. Bu sırada kedinin imamın başının üzerinden atlamasıyla panik anları yaşandı. Kısa bir şaşkınlık yaşayan imam, Kuran okumaya devam etti. Cemaatten bazı kişiler de yerinden kalkarak kediyi dışarı çıkarmak için çabaladı. Kedi bir süre sonra camiden çıktı.
Cemaat, imam Fatih Mehmet Koca’nın hayvanları çok sevdiğini, caminin çevresindeki kedilere su ve yiyecek verdiğini söyledi.

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