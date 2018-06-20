Camiye gelen cemaate yeni çorap hediye ediyor

TOKAT'ta Garipler Camisi müezzini Ahmet Altun, daha hijyenik bir ortamda cemaatin namaz kılabilmesi için camiye gelenlere yeni çorap hediye ediyor.

20 yıldır kent merkezinde Garipler Camisi'nde müezzin olarak görev yapan Ahmet Altun cemaatin ibadetini birbirinden rahatsız olmadan gerçekleştirebilmesi için çalışma yapmaya karar verdi. Cami cemaatiyle konuyu görüşen müezzin, onların da maddi desteğiyle çıplak ayakla ya da terli çoraplarla namaz kılmaya gelenlere çorap vermeye başladı.

Cemaatin daha hijyenik bir ortamda ibadetini gerçekleştirebilmesi amacıyla uygulamaya başladıklarını ifade eden Altun, ''Cami cemaatimizden bazıları, yazın ayakları terli olarak camiye geliyordu. Bazıları ayakları çıplak olarak namaz kılıyor. Bazı insanlarımızın ayaklarında mantar benzeri rahatsızlıklar olabiliyor. Bu tür diğer cemaati rahatsız edebilecek durumları engellemek için bu uygulamaya başladık. Sağ olsun cemaatimiz destek verdi. Böyle bir uygulamadan dolayı da hem cemaatimiz hem de biz çok memnunuz'' dedi.

'TEMİZ KIYAFETLERLE İBADETE GELİN'

Altun, namaz kılmaya giderken kıyafetlere özen göstermenin bir sünnet olduğunu ifade ederek, ''Peygamber Efendimiz de 'En güzel elbiselerinizi giyerek camiye ibadete gelin' sözleriyle temizliğe önem veriyor. Belki elbiseniz eski olabilir, yırtık olabilir ama temiz olması önemlidir. İbadet yaparken temizliğe çok önem vermiştir. Günlük 5 vakit namaz kılıyoruz. 5 defa abdest alıyoruz. Abdest aldığımızda bütün azalarımızı, ellerimizi, ayaklarımızı, yüzümüzü yıkıyoruz. Hem sağlık yönünden hem de Peygamberimizin sünnetine göre günahlarımızdan arınıyoruz. Camide temiz bir ibadet yapılması için bu uygulamayı başlattık'' diye konuştu.



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