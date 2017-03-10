Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da helikopter düştü !
İstanbul'da helikopter düştü !
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik yaptığı iddiası
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik...
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Park'ı azletti

Camiye engelliler için asansör

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), () - SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'ndeki Dörtyol Ulu Camii'ne, cemaatin katkılarıyla engelli asansörü yapıldı. Arifiye Dörtyol Otomotiv Sanayi'nin içinde yer alan Dörtyol Ulu Camii...

Camiye engelliler için asansör

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), () - SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'ndeki Dörtyol Ulu Camii'ne, cemaatin katkılarıyla engelli asansörü yapıldı.
Arifiye Dörtyol Otomotiv Sanayi'nin içinde yer alan Dörtyol Ulu Camii cemaati, girişi yüksek olan camiye girmekte zorlanan engellilerin camiye daha rahat girebilmesi için asansör yaptırma kararı aldı. Cami derneğiyle birlikte çalışmalara başlayan vatandaşlar, yaklaşık 15 bin lira toplayarak engellli asansörünü yaptırdı. Camiye namaz kılmak için gelen engelli vatandaşlar medivenlerin başında rayların üstündeki sandalyeye oturarak merdivenlerin üstüne çıkıyor.
Dörtyol Ulu Camii'nin İmamı ve Cami Derneğinin Başkanı olan Fırat Başer, "Bazı engelli vatandaşlar camiye geliyor. Bütün engelleri kaldıralım diye asansör yaptırma kararını aldık. Bu makineyi alarak projeyi gerçekleştirdik. 1 dakikada bir engellimizi camiye çıkarıyoruz bu asansörle. Bütün camilerin bunu örnek alması lazım" dedi.
Camii cemaatinden olan Mustafa Denktaş caminin bu projeyle örnek hale geldiğini ifade ederek, "Türkiye için örnek bir cami oldu burası. Engelli vatandaş geliyor, 3-4 kişi yardımıyla ancak yukarıya çıkabiliyordu. Bu durumda bu engeller ortadan kalkmış oluyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.