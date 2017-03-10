Camiye engelliler için asansör

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), () - SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'ndeki Dörtyol Ulu Camii'ne, cemaatin katkılarıyla engelli asansörü yapıldı.

Arifiye Dörtyol Otomotiv Sanayi'nin içinde yer alan Dörtyol Ulu Camii cemaati, girişi yüksek olan camiye girmekte zorlanan engellilerin camiye daha rahat girebilmesi için asansör yaptırma kararı aldı. Cami derneğiyle birlikte çalışmalara başlayan vatandaşlar, yaklaşık 15 bin lira toplayarak engellli asansörünü yaptırdı. Camiye namaz kılmak için gelen engelli vatandaşlar medivenlerin başında rayların üstündeki sandalyeye oturarak merdivenlerin üstüne çıkıyor.

Dörtyol Ulu Camii'nin İmamı ve Cami Derneğinin Başkanı olan Fırat Başer, "Bazı engelli vatandaşlar camiye geliyor. Bütün engelleri kaldıralım diye asansör yaptırma kararını aldık. Bu makineyi alarak projeyi gerçekleştirdik. 1 dakikada bir engellimizi camiye çıkarıyoruz bu asansörle. Bütün camilerin bunu örnek alması lazım" dedi.

Camii cemaatinden olan Mustafa Denktaş caminin bu projeyle örnek hale geldiğini ifade ederek, "Türkiye için örnek bir cami oldu burası. Engelli vatandaş geliyor, 3-4 kişi yardımıyla ancak yukarıya çıkabiliyordu. Bu durumda bu engeller ortadan kalkmış oluyor" diye konuştu.



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