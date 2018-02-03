Caminin silüetini bozduğu iddiasıyla müftülük binasını kepçeyle yıkmaya kalktı

MARDİN'de Nuhoğlu Camii'nin silüetini bozduğunu iddia ettiği, Valilit tarafından İl Müftülüğü'ne tahsis edilen 3 katlı binayı kepçeyle yıkmaya çalışan Faysal Nuhoğlu gözaltına alındı. Nuhoğlu'nun camiyi yaptıran Şakir Nuhoğlu'nun yeğeni olduğu öne sürüldü.Olay, dün saat 03.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Valilik tarafından müftülüğe tahsis edilen, Mardin'deki Suriyelilere yardım amacıyla faaliyet yürüten Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu'nun da bürosunun bulunduğu 3 katlı binayı, bir kişinin iş makinesiyle yıkmaya çalıştığını gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kepçedeki Faysal Nuhoğlu'nu etkisiz hale getirerek gözaltına alındı.Nuhoğlu Kireç Fabrikası'nda çalıştığı belirtilen Faysal Nuhoğlu, emniyete götürüldü. Faysal Nuhoğlu ifadesinde, Nuhoğlu Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle binayı yıkmak istediğini söylediği belirtildi.Emniyetteki işlemleri süren Faysal Nuhoğlu'nun, camiyi yaptıran Şakir Nuhoğlu'nun yeğeni olduğu ileri sürüldü.

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