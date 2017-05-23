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Caminin kırılan camlarının parasını ödediler

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sala okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'ya saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında ağırlaştırılmış...

Caminin kırılan camlarının parasını ödediler
İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sala okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'ya saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve 13'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açılan, 23 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatları, olay günü kırılan cami camlarının sanıklar tarafından ödendiğini  belirten faturayı mahkeme heyetine sundu. Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı Ekim ayına erteledi.
FETÖ/PDY'nin geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi, Torbalı'nın Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde sala okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'ya saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddia edilen 23 kişiden 8'i tutuklandı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, 23 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle 2. Ağır  Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Tutuklu yargılanan 8 sanık ilk duruşmada adli kontrol şartı ile tahliye edildi.
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan üçüncü duruşmaya tutuksuz yarglanan 12 sanık, sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken sanıklardan askerliğini yapan Hüseyin Biçe, askerliğini yaptığı Ardahan'dan SEGBİS sistemiyle katılıp savunmasını yaptı. Mahkeme Başkanı, yapılan araştırmada sanıkların örgütün haberleşme sistemi 'ByLock' kullanmadığını, sanıklardan sadece Doğan Yalçın'ın Bank Asya da hesabının bulunduğunu, sanığın 2011 yılında hesap açtığı, hiç hesap hareketenin bulunmadığı, 2015 yılında da hesabını tamamen kapattığını okudu. Sanık avukatları, müvekkillerinin Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinde bulunan tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.
SEGBİS'ten bağlanan ve halen Ardahan'da askerlik görevini yapan ve suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık Hüseyin Biçe, “Silah atılırken ben evdeydim. Silah sesleri üzerine saat 01.30 gibi olay yerine gittim. Gittiğimde kalabalık vardı, hareketlilik yoktu. İmama karşı bir saldırım olmadı. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.
Sanık avukatlarından Hadi Genç, olay günü kırılan cami camlarının sanıklar tarafından ödendiğini  belirten faturayı mahkeme heyetine sundu. Mahkeme heyeti, sanıkların Çiftçi Kayıt Sistemi üzerindeki tedbirin kaldırılmısı için Torbalı İlçe Tarım Müdürlüğü'ne yazı yazılması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ekim ayına erteledi.

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