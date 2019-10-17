Caminin elektriğini kullandı, notla helallik istedi

KIRIKKALE'de camide telefonunu şarj eden bir kişi, 10 lira ile birlikte not bırakarak imamdan helallik istedi.Dün akşam saatlerinde Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'nde prizi kullanarak cep telefonunu şarj eden kimliği belirsiz kişi, çıkışta masanın üzerine 10 lira ile birlikte not bıraktı. Kimliği belirlenemeyen kişi notta, "Hocam, caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Hakkınızı helal edin. Cemaatten de helallik istediğimi bildiririm. Bu az parayı da elektrik faturasına ekleyin. Hürmetlerimle" ifadeleriyle helallik istedi.Camiye geldiğinde masanın üzerinde parayı ve notu gören imam Abdulselam Bedirel, bunu sosyal medya hesabında paylaştı.



