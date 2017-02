Camilere standart geliyor

DİYANET İşleri Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı camilere standart getiriyor. Yeni camiler, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engellilere hitap edecek, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılayabilecek.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde 'Cami Standartları Projesi' için bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda, camilerin, medeniyete yakışır ve günümüz ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde imar edilmesi için hangi adımların atılması gerektiği üzerine görüşler paylaşıldı.Cami Standartları Projesi ile camiler; günümüz koşullarına uygun modern projelerin uygulandığı ve denetlenebildiği, kendi enerjisini üretebilen, kullanım suyunun geri dönüşüm olarak çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılabildiği, kimlikli şehirler projesine hizmet eden, şehrin dokusuna uygun ibadet mekânları olacak. Ayrıca yapı denetimle ilgili hususlarda yapılacak gerekli düzenlemeler sayesinde depreme dayanıklı güvenli yapılar oluşturularak vatandaşların can güvenliği de sağlanacak.Yeni yapılacak camiler için yol gösterici tasarım kriterlerinden bazıları taslak olarak şöyle:HAYATIN MERKEZİNDE OLACAKCami ve mescitler, engelli, kadınlar, hamileler ve yaşlıların kolayca erişimine uygun olarak planlanacak. Stratejik camiler, şehir merkez camileri ve yurt dışı cami projeleri, kurulacak olan estetik kurulca onaylanması zorunlu tutulacak. Kent dokusuna uygun tasarımlar olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, küçük ölçekli camiler için, bölgelere göre alternatifli, cemaat sayısı, coğrafi özellikler, iklim, çatılı/kubbeli, minare sayısı gibi değişkenler dikkate alınarak farklı üsluplara sahip mimari özellikte örnek tip projeler hazırlayacak. Cami ve mescit alanları toplu taşıma sistemlerine yakın alanlarda planlanacak. Mahalle camileri, çarşı, Pazar, park ve çocuk parkı gibi sosyalleşme alanları ile birlikte tasarlanacak.KURAN KURSU, SANAT, SPOR ALANLARICami yapılacak alanda Kuran kursu, lojman, aile ve dini rehberlik bürosu, dini yayın satış yeri, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk oyun alanı, misafirhane, seminer salonu, çok amaçlı salon, sergi salonu, sanat atölyesi, spor alanı, revir, kafe, çayevi, konferans salonu, aşevi, cenaze alanı, taziye evi, gasilhane bulunacak.KADINLAR MAHFİLİKadınlar mahfili olarak üst katta ayrılmış bölümlere ulaşım ayrı giriş ve çıkıştan yapılacak. Kadın ayakkabılık kısmında bot ve çizmelerin ölçülerine uygun bölümler yapılacak. Eşarp ve etek için ayrı bir birim ayrılacak. Mahfil korkulukları çocuklar için emniyetli olacak şekilde tasarlanacak.Halısından, minaresine, kubbesinden, taç kapılara, kemerlerden, minber, mihrap ve kürsü gibi caminin olmazsa olmazlarından olan her şeye standart getirilirken camiye gelenlerin psikolojisi de unutulmadı…AYDINLATMADA SICAK RENKLERİbadet, insanın ruhi anlamda rahatlayabilmesi açısından en önemli araçlardan birisidir. İnsanlar, en güvenli sığınma yeri olarak gördüğü bu mekânlarda duygusal anlamda bir yoğunluk yaşar. Bu nedenle ibaret ile sıcak ışık kaynakları daha uyumlu görülür. Bundan dolayı dış aydınlatmalarda sıcak renklerin tercih edilmesi kararlaştırıldı.TARİHİ CAMİLER RENKLE AYRILACAKTarihi eser konumunda bulunan camiler için aydınlatma sistemi farklı renk sıcaklığında olacak. Böylece tarihi camiler ile modern camiler ayırt edilebilecek. Turistlik bölgelere yapılacak camilerde fotoğraf çekimlerinde ışık patlaması olmaması için açılar dikkatli bir şekilde ayarlanacak.SU ALTI CANLILARI ZARAR GÖRMEYECEKSu kenarındaki camiler için de ışık patlaması en aza indirilecek. Böylece su altı canlılarının eko sistemine zarar verilmeyecek.ÇALIŞTAYDA SON ŞEKLİNİ ALACAKYapılacak mevzuat düzenlemeleri ile camilerin sadece bir ibadet alanı olmaktan çıkarılıp hayatın merkezi haline gelmesi ve toplumun her kesimi tarafından kullanılan fonksiyonel yapılar haline gelmesi sağlanacak. Bu kapsamda Cami Standartları Projesi çalıştayları gerçekleştirilecek. Bu çalıştayların ilki, 27-28 Şubat’ta yapılacak. Çalıştaya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bilim adamları, akademisyenler, Kültür Bakanlığı temsilcileri, TOKİ temsilcileri, özel sektör mimar ve mühendisler, belediye temsilcileri katılacak. Söz konusu çalıştayın sonunda cami standartları ile alakalı mevzuat ve kılavuz kitap çalışmaları tamamlanmış olacak.

