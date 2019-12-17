Camilerde sabit oturaklarda namaz uygulaması kaldırıldı (2)
CAMİ CEMAATİNDEN DİYANET'E DESTEK Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, cami ve mescitlerdeki sabit oturakları kaldırma kararına cami cemaati de destek verdi. Ankara Kocatepe Camii'nde namaz kılan Mustafa Bilgi Işıtan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın...
CAMİ CEMAATİNDEN DİYANET'E DESTEK
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, cami ve mescitlerdeki sabit oturakları kaldırma kararına cami cemaati de destek verdi. Ankara Kocatepe Camii'nde namaz kılan Mustafa Bilgi Işıtan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doğru bir karar aldığını belirterek, "En güzeli namazın oturarak kılınmasıdır. Eğer oturamıyorsa, ayaklarını uzatamıyorsa tabii ki katlanır bir sandalye kullanabilir. Ama bu işin güzeli oturarak namaz kılmaktır" dedi. Cami cemaatinden Şerafettin Doğru ise "Oturakların kaldırılması çok güzel. Aslında tabureye falan ihtiyaç yok. Müslüman gücü yettiğince namaz kılmalıdır. Tabureye oturma şartı yok, durumuna göre müsaitse oturarak ya da yan şekilde kılabilir" diye konuştu.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:44
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:05
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10