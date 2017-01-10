Camideki çökmeyle yaralananlar hastaneye getirildi (2)

Enver ALAS/İSTANBUL, () Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalarak yaralananlar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı sayısının 10'un üzerinde olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
Enver ALAS/İSTANBUL, () Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalarak yaralananlar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı sayısının 10'un üzerinde olduğu...
10 Ocak 2017 Salı 16:21
Enver ALAS/İSTANBUL, () Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalarak yaralananlar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı sayısının 10'un üzerinde olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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