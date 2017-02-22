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Camide buluğu 15 bin 200 euroyu sahibine teslim etti

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın Kovancılar İlçesi'nde inşaat işçisi Sabit Şeker, namaz kılmak için gittiği Merkez Camisi girişindeki ayakkabı raflarının önünde bulduğu 15 bin 200 euro'yu sahibine teslim etti. Kovancılar...

Camide buluğu 15 bin 200 euroyu sahibine teslim etti

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın Kovancılar İlçesi'nde inşaat işçisi Sabit Şeker, namaz kılmak için gittiği Merkez Camisi girişindeki ayakkabı raflarının önünde bulduğu 15 bin 200 euro'yu sahibine teslim etti.
Kovancılar İlçesi'nde yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk babası Sabit Şeker, dün öğlen namazını kılmak için ilçedeki Merkez Camisi'ne gitti. Şeker, ayakkabılarını çıkarıp rafa bırakacağı sırada yerde bir deste euro buldu. Sabit Şeker'in olayı bildirdiği imamın anons  yapması üzerine, parasını ayakabı rafında unutan Zülfü Kuzu, gelerek parasını teslim aldı.
İnşaata işçi olarak çalıştığını belirten Şeker, ihtiyacı olmasına rağmen parayı cebine atmadığını belirterek, "Ben işçiyim, paraya da ihtiyacım var. Buna rağmen onurlu yaşamamız lazım. Çok huzurluyum. Bulduğum parayı alsaydım belki maddi yönden rahatlardım ama, ölene kadar hep rahatsız olurdum" diye konuştu.
30 500, 1 200'LÜK BANKNOT
Merkez Camisi imamı Nurallah Çolak ise, yaptıkları anonsun ardında Zülfü Kuzu'nun yanlarına gelip bulanan paranın kendisini ait olduğu söylediğini, paranın miktarını ve kaçlık banknotlardan oluştuğunu doğrulamasının ardından 30 500'lük, 1 de 200'lük bankonttan oluşan 15 bin 200 euro'yu kendisine teslim ettiklerini söyledi.
TARLA ALMAK İÇİN BİRİKTİRMİŞ
Camide unuttuğu parayı tarla almak için biriktiğini ifade eden 74 yaşındaki Zülfü Kuzu da, öğlen namazı için gittiği caminin girişinde, cebindeki 15 bin 200 euro'yu düşürdüğünü belirterek şöyle dedi:
"Namazı kıldıktan sonra baktım param yoktu. Hoca anons etti, dedi bir miktar para bulunmuş. Gittim yanına hoca parayı bulanı da çağırdı, paramı teslim etti. O kadar parayı üzerinde neden taşıdığı sorusuna ise Kuzu, "Tarla alacaktım, pazarlık yapmıştım, parasını verecektim. Param bulununca sevindim teşekkür ettim. Param helal paraydı bulunacağını bekliyordum." 
Parasını teslim alan Zülfü Kuzu, Sabit Şeker'i ödüllendirmek istediğini ancak inşaat işçisi Şeker'in bunu kabul etmediğini söyledi.

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