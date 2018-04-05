Cami ve okullara su tasarrufu sağlayan musluk bağışladı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR’de, hayırsever işadamı Avni Ersoy tarafından, İzmir Valiliği aracılığıyla İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne camii ve okullarda kullanılmak üzere su tasarrufu sağlayan musluk bağışladı.

İzmir’de yaşayan işadamı Avni Ersoy, camii ve okullarda kullanılması ve su kullanımı konusunda tasarruf bilinci oluşturulması amacıyla suyun az akmasını sağlayarak israfın önüne geçen musluklar bağışladı. Muslukların Valilik aracılığıyla İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, konuyla ilgili olarak, su konusunda Türkiye'nin bir sıkıntı çekmediğini ve devletin bu konuda 50-100 yıllık yapılanmalarda bulunduğunu vurgulayarak, "Artık toplumumuz bir refah toplumu haline geldi. Refah toplumlarında, tasarruf bilincinin azalması gibi bir rehavetle karşı karşıya kalınabiliyor. Oysa, refah ile tasarruf bilinci aynı anda var olursa güzellik oluşabilir. Biz başta su konusu olmak üzere, toplumumuzdaki genel tasarruf bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak böyle bir çalışmaya imza attık" dedi.

‘Akarsuyun kenarında olsanız bile israf etmeyiniz’ hadisini hatırlatan Ayyıldız, "Fazla yiyecekleri çöplerde bulabiliyorsak, bu tasarruf bilincinin vatandaşımızda yeterince yerleşmediği anlamına geliyor" diye konuştu.

İl Müftü Vekili Muharrem Gül ise, İslam’da suyun çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, kamu kaynaklarının korunması açısından, idarecilerin titizliğinin önemine dikkat çekti. Hayırsever işadamı Avni Ersoy da suların tazyikli geldiği için camilerdeki suların kısılması, ekonomik muslukların kullanılması ve ‘Sudaki tasarruf bir sadakadır’ hadisinin şadırvanlara asılarak su tasarrufunun özendirilmesi gibi çalışmaların önemine değinerek, "Benim yetkim olsa, bir ‘Tasarruf Bakanlığı’ dahi kurulmasını sağlarım. Devletin de bu konudaki ilgisine teşekkür ediyorum. Bu projenin okullarda da uygulanacak olması ayrıca bir önem arz ediyor. Bu bilincin küçük yaşlarda oluşturulması çok önemli. Ayrıca ziraattaki su kullanımı üzerine de çalışmalar yapılması gerekiyor, çiftçinin her su kaybı aynı zamanda devletin de kaybıdır" diye konuştu.

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