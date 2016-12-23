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Cami önündeki çöp kutusundan kurusıkı tabanca çıktı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde bulunan Hacı Ali Güvenç Camisi'nin girişindeki çöp kutusunda 1 kurusıkı tabanca bulundu. Merkezefendi İlçesi Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda bulunan Güvenç Camisi'nde...

Cami önündeki çöp kutusundan kurusıkı tabanca çıktı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde bulunan Hacı Ali Güvenç Camisi'nin girişindeki çöp kutusunda 1 kurusıkı tabanca bulundu.
Merkezefendi İlçesi Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda bulunan Güvenç Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından dışarı çıkan cemaat, caminin girişindeki çöp kutusunda bir tabanca olduğunu gördü. Cami cemaatinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, çöp kutusunda inceleme yaptı. Daha sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri silahı bulunduğu yerden alarak parmak izi araştırması yapılması için merkeze götürdü. Çöp kutusunda bulunan siyah renkli silahın kurusıkı tabanca olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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