Cami minareleri için yaptığı alemleri yurt dışına satıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bakır ustası Kenan Çalışkan (63), cami minareleri için yaptığı alemleri Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da pazarlıyor.

Bakırcılığın dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını belirten evli ve 2 çocuk babası Kenan Çalışkan, askerliğini yaptıktan sonra bakırcılık geleneğini sürdürdüğünü söyledi. Kendisini geliştirerek, 1983 yılından itibaren camilerin minarelerine alem yapmaya başladığını anlatan Çalışkan, "O gün, bugündür pek çok camiye alem yaptım. Kahramanmaraş ve Manisa'nın Kula ilçesinden aldığım bakırlarla alemleri büyüklüğüne göre, 1 ile 15 gün arasında bir sürede yapıyorum. 3 metrelik bir alemi yapmak, ortama 15 gün sürüyor. Sabır isteyen bir iş. Tamamen el dövmesi ile yaptığımız parçaları birbirine birleştiriyoruz. Alemin özelliği, dizaynını çok iyi ayarlamaktan geçiyor. Çok emek isteyen bir iş" dedi.

Türkiye'nin her iline alem yapıp, yolladığını vurgulayan Çalışkan, "Yurt dışında Almanya, Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Polonya, İngiltere ve Danimarka gibi çok sayıda ülkedeki caminin minaresi için alem yapıp, kargoyla yolladım. İleriki yıllarda bu işin fabrikasyona döneceğini düşünmüyorum. Bakırdan alem yapımının fabrikasyona dönmesi, çok zor görünüyor. Kromdan belki yapılabilir; ama bakırdan yapılması zor. Çünkü bakır, tamamen el işçiliği gerektiriyor" diye konuştu. Alemin son ustalarından olduğunu dile getiren Kenan Çalışkan, bu alanda çırak yetişmediğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Yaptığım iş, gerçekten çok sabır isteyen bir iş. İlk yıllarda, sadece bu bölgede bizi tanıyanlar alem yaptırıyordu; ama şu an yaptığımız kadar düzenli olmuyordu. İnternet ortamı oluştuktan sonra kendimizi daha da geliştirdik. Her ülkeye üretim yapmaya başladık. Talep de çok arttı. Bu işi severek, zevk alarak, yapmak gerekiyor. Yoksa başarılı olman mümkün değildir."

