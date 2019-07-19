Cami kubbesinde mahsur kalan leylekler kurtarıldı

EDİRNE’de ayaklarına ip dolanınca cami kubbesinde mahsur kalan 2 leylek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Leylekler, yapılan ilk tedavilerinin ardından doğaya bıakıldı.Merkeze bağlı Sazlıdere köyünde, ayaklarına ip dolandığı için cami kubbesinde mahsur kalan leylekleri fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, Ulaşım Hizmetleri ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Ekipler, merdivenle kubbeye ulaşarak her 2 leyleği de kurtardı. Veteriner tarafından yapılan tedavilerinin ardından leylekler doğaya bırakıldı.Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, köylülere duyarlı davranışları için teşekkür ederek, "Köyde yaşayan hemşehrilerimizin ilettiği bilgiyle ekiplerimizi hemen bölgeye yönlendirdik. 2 leyleğin ayaklarına ip dolandığını gördük. Arkadaşlarımız olaya müdahele edip leylekleri oradan kurtardılar. Veteriner ekiplerimiz de onların tedavilerini yaptılar. Edirne Belediyesi olarak böyle duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz bu şehirde yaşayan tüm canlılar için her anlamda gereğini yapıyor. Köyde yaşayan arkadaşlara, dostlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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