Cami, kilise ve sinagog aynı bahçede

KUDÜS'ten sonra 3 semavi dinin bir araya geldiği sayılı yerlerden olan 'Dinler Bahçesi', yerli yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Üç büyük semavi din, Kudüs'ten sonra Serik ilçesindeki Belek Turizm Bölgesindeki 'Dinler Bahçesi'nde bir araya geldi. 2004 yılında hizmete açılan Dinler Bahçesi'nde bir cami, bir kilise ve bir sinagog bulunuyor. Günde ortalama 200 kişinin ziyaret ettiği Dinler Bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Noel ve Paskalya dönemlerinde kilisede çeşitli ayinler yapılırken cuma ise caminin en kalabalık olduğu gün. Bu bahçedeki camiye 'Cennet Bahçesi', kiliseye de 'Ruhullah' (Allah'ın ruh üflediği) adı verilirken sinagogun adı ise konulmamış.

TURİSTLER ŞAŞIRIYOR

Dinler Bahçesi'nde 2004 yılından bu yana yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ibadetlerini yaptığını belirten Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Bölge Müdürü Sinan Işık, camide 5 vakit namaz kılındığını, cuma günleri ise en kalabalık gün olduğunu söyledi. Kilisede Noel ve Paskalya gibi özel günlerde Hristiyanların ilgi gösterdiğini de kaydeden Işık, günün her saatinde ibadethanelerin açık olduğunu anlattı.

Dinler Bahçesi'nin hoşgörü temasıyla kurulduğunu ve bu amaca hizmet ettiğini ifade eden Işık, “Misafirlerimiz buraya gelince böyle bir şey beklemedikleri için çok şaşırıyor. Cami, kilise ve sinagogu görünce bir şaşkınlık oluşuyor. Hoşlarına gidiyor. Keyifli sohbetler oluyor. Hatta bazen kilisenin çanının camideki ezanla karıştığı anlar da yaşanıyor" dedi.



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