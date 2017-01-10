Cami avlusunda tente çöktü: 1 ölü, 40 yaralı (4)

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, () - ATAKÖY 5. Kısım Camii avlusunda tente cenaze namazı kılanların üzerine çöktü. Olayda yaralanan 41 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralananlardan Mustafa Ümit Şengezer özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geriye kalan 40 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirilirken 14'nün ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.