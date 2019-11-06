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Cami avlusuna konulan konteynerde eğitim devam ediyor

İZMİR’in kırsal mahallelerinden olan Buca Belenbaşı’ndaki 9 derslikli ilkokul ile ortaokul binalarındaki inşaatın yüklenici firmanın iflas etmesinin ardından durdurulmasıyla, çocukların eğitime devam etmeleri için bir cami avlusuna konteyner...

GENEL 06.11.2019, 10:34
İZMİR’in kırsal mahallelerinden olan Buca Belenbaşı’ndaki 9 derslikli ilkokul ile ortaokul binalarındaki inşaatın yüklenici firmanın iflas etmesinin ardından durdurulmasıyla, çocukların eğitime devam etmeleri için bir cami avlusuna konteyner kuruldu.  Cami avlusuna kurulan konteynerde eğitim gören 60 öğrenci, camide namaz kılınırken ve cenaze kaldırılırken dersleri dinlemekte zorluk çektiğini belirtirken, bir an önce okul inşaatının bitmesini bekliyor. 

Buca ilçesine bağlı Belenbaşı Mahallesi’nde ilk ve ortaokul binaları, geçen yıl yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Okulların inşaat çalışmaları nedeniyle, 60 ilkokul öğrencisi mahalledeki cami avlusuna konulan konteynerin yanı sıra müştemilatlarda eğitim almaya başladı. bu durumu, sendikanın ve velilerin tepkisini geçen 18 Eylül'de ülke gündemine taşıdı. Okulun ortaokul öğrencileri ise Karaağaç Mahallesi’nde bulunan okula gönderildi. Ancak ikisi de 9 derslikli olan ilkokul ile ortaokul binalarının inşaatını alan firma, iflas etti. Kaba inşaatı biten okul binaları, yarım kaldı. İzmir Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün devreye girmesi ile birlikte, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan ödenek çıkarıldı. Bunun üzerine okul inşaatlarında çalışmalar yeniden başladı.

‘SAĞLIK AÇISINDAN DA EĞİTİM AÇISINDAN DA SORUN’

Belenbaşı Mahalle Muhtarı İsmet İlhan (60), yüklenici firmanın ekonomik olarak çeşitli sorunlar yaşadığını, bu nedenle çalışmaların durduğunu, yetkililerin devreye girmesiyle inşaatların tamamlanması için çalışmaların yeniden başladığını söyledi. İsmet İlhan, "Çocuklarımız dört dönemdir cami avlusundaki konteynerlerde eğitim görüyor. Biz bu duruma çok üzülüyoruz. Girişimlerimiz sonucu firma yeniden işe başladı. İnşallah çok yakında çocuklarımız rahata kavuşacak. Huzurlu bir ortamda, olması gerektiği gibi bir eğitim yapılacak. Şu anda yapılan çalışmalardan memnunuz. Yüklenici firma çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyor. Aralık ayı sonuna kadar da çalışmaların biteceği söylendi" diye konuştu.

Konteynerin içinin havasız olduğunu aktaran İlhan, "Konteyner soğuk havada soğuk oluyor, sıcak havada sıcak oluyor. Çok sağlıksız aslında. Ayrıca çocuklar caminin tuvaletlerini kullanıyor. Bir sürü sorun yaşanıyor. Sağlık açısında da eğitim açısından hoş olmayan bir durum. İzmir’deki merkezi bir mahalleye bu şekilde bir eğitim yakışmıyor. Binalar tamamlandığında sorun bitecek" dedi.

'CENAZE KALDIRILIRKEN DERS İŞLENİYOR'

Camide namaz kılınırken, cenaze kaldırılırken çocukların da içerde ders işlediğini belirten İsmet İlhan, "Cemaatin ibadeti ile çocukların eğitimleri birbirine karışıyor. Cenazeler de buradan kaldırılıyor. Sağlıksız bir ortam. Cemaat ve veliler bu durumdan rahatsız. Temennimiz inşaatın yarım kalmaması" dedi. Torunu cami avlusundaki konteynerde okuyan Hüseyin İlhan da, "Okulumuzun bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Çocuklarımız, başka mahallelerdeki okullara gidiyor. Orada mağdur oluyorlar. Okula gitmesi, evlerine dönmesi sorun oluyor. Burada da çocuklar konteynerde eğitim alıyor. Sağlıklı mı sağlıksız mı, kimse bilmiyor. Biz okulların bir an önce bitirilmesini istiyoruz" dedi.

 

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