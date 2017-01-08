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Çamburnu Tabiat Parkı'nda çıkan yangında 20 hektar sarıçam kül oldu (3)

TRABZONSPOR: ÇAMBURNU MİRASIMIZDIR, SAHİP ÇIKACAĞIZ Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Çamburnu mirasımızdır, sahip çıkacağız" denildi. Yangının üzüncü verici olduğu belirtilen açıklamada Çamburnu'nun,...

Çamburnu Tabiat Parkı'nda çıkan yangında 20 hektar sarıçam kül oldu (3)

TRABZONSPOR: ÇAMBURNU MİRASIMIZDIR, SAHİP ÇIKACAĞIZ
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Çamburnu mirasımızdır, sahip çıkacağız" denildi. Yangının üzüncü verici olduğu belirtilen açıklamada Çamburnu'nun, Trabzon'un  en gazde mekanlarından biri olduğu belirtilerek şöyle denildi:
"Trabzonluların yüzmeyi öğrendikleri koyun eteği, çocukluklarının, anılarının geçtiği en unutulmaz mekanlardandır. Kısacası ömrümüzün en güzel yeşilidir Çamburnu. Çocuklarımıza mirasımız bellediğimiz Çamburnu, anılarımızda kalan bir nostaljiye elbette dönüşmemelidir. Trabzonspor Kulübü olarak Çamburnu'nda kulübümüz adına bir hatıra ormanı kurulması başta olmak üzere, alanın yeniden yeşillendirilmesi için devletimizin kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."

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