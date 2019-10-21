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Cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
DİYARBAKIR'da trafik ışıklarında araçların camlarını silen 11 yaşındaki Sadık'ın doğum günü kutlama hayali, 'Çocuklar üşümesin' grubu üyelerinin düzenlediği sürpriz partiyle gerçekleşti. Sosyal medyada dezavantajlı çocuklar...
GENEL 21.10.2019, 13:45
DİYARBAKIR'da trafik ışıklarında araçların camlarını silen 11 yaşındaki Sadık'ın doğum günü kutlama hayali, 'Çocuklar üşümesin' grubu üyelerinin düzenlediği sürpriz partiyle gerçekleşti.
Sosyal medyada dezavantajlı çocuklar için etkinlikler düzenleyen 'Çocuklar Üşümesin' grubu üyeleri, Diyarbakır'da trafik ışıklarında araç camlarını silen Sadık'ın doğum günü kutlama hayalini gerçekleştirdi. Sadık'ın geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen grup üyeleri, palyaço kıyafeti giyerek, bindikleri araçla trafik ışıklarına geldi. Sadık, grup üyelerinin bulunduğu aracın camını sildiği sırada doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Araçtan inen grup üyeleri, getirdikleri pastasıyla Sadık'ın doğum günü hayalini gerçekleştirdi. Çevredekiler de alkışlayarak Sadık'ın doğum gününü kutladı.
Büyük mutluluk yaşayan Sadık için hazırlanan doğum günü kutlama anlarına ait görüntüler, sosyal medyada da beğeni topladı.
Sosyal medyada dezavantajlı çocuklar için etkinlikler düzenleyen 'Çocuklar Üşümesin' grubu üyeleri, Diyarbakır'da trafik ışıklarında araç camlarını silen Sadık'ın doğum günü kutlama hayalini gerçekleştirdi. Sadık'ın geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen grup üyeleri, palyaço kıyafeti giyerek, bindikleri araçla trafik ışıklarına geldi. Sadık, grup üyelerinin bulunduğu aracın camını sildiği sırada doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Araçtan inen grup üyeleri, getirdikleri pastasıyla Sadık'ın doğum günü hayalini gerçekleştirdi. Çevredekiler de alkışlayarak Sadık'ın doğum gününü kutladı.
Büyük mutluluk yaşayan Sadık için hazırlanan doğum günü kutlama anlarına ait görüntüler, sosyal medyada da beğeni topladı.
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