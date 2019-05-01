Çam ormanları moloz ve atıklara teslim

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde çam ormanlarına dökülen inşaat molozları ve atıklar görenleri üzdü. Çam ormanındaki atıkların yaklaşan yaz mevsimi nedeni ile yangına da davetiye çıkaracağını dile getiren vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

Türkiye’nin en çok ilgi gören ve adını da aldığı çam ağaçları ile duyuran Çamlıyayla ilçesindeki ormanlık alana atılan atıklar çevresel tehdit oluşturuyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rastgelen dökülen inşaat molozları ve atıklar vatandaşlardan da büyük tepki görüyor. Çam ormanındaki sorumsuz kişiler tarafından gizlice döküldüğü düşünülen hafriyat ve atıkların bir an önce temizlenmesini istedi. Vatandaşlar, yangın tehlikesine de dikkat çekti .

Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği (ÇEKSAM) Başkanı Av. Semra Kabasakal, son zamanlarda Çamlıyayla’da yapılan inşaat atıklarının çam ormanlarına atıldığını, bunların içinde tehlikeli maddelerin de bulunduğunu belirterek, atıkları ormana atan kişilerin bir an önce belirlenerek gerekli cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Kabasakal, dernek olarak ağacın insan hayatında ve doğadaki kıymetini bildiklerini ifade ederek, "Dernek olarak ağacın bir dalının yaprağının zarar görmesini istemiyoruz. Ancak bu atıklar ileride çıkacak yangınlarda tehlike yaratacağını düşünüyoruz. Kaymakamlığın ve Çamlıyayla Belediyesi’nin bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz ve tedbirlerin derhal alınmasını talep ediyoruz. Bu tedbirler alınmadığı takdirde bu atıklar nedeni ile ileride çıkacak yangınlara sebebiyet verecek ve ormanlarımız heba olacaktır. Çocuklarımıza bırakacağımız bir mirasın olabilmesi için özellikle aldığımız bu emaneti de onlara devir edeceğiz. Bu konuda insanların eğitim almasını da talep ediyoruz. Okullarda çocuklarıma doğaya nasıl davranması gerektiği konusunda eğitim verilmesini talep ediyoruz" dedi.



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