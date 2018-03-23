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Çallı kadınlar, Afrin'deki Mehmetçiğe pekmez ve kuru üzüm gönderecek

DENİZLİ'nin Çal İlçesi'nde, Suriye'nin Afrin şehrinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan pekmez, kuru üzüm ve atkı, eldiven ve bere gibi gıda ve malzemelerin,...

Çallı kadınlar, Afrin'deki Mehmetçiğe pekmez ve kuru üzüm gönderecek
DENİZLİ'nin Çal İlçesi'nde, Suriye'nin Afrin şehrinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan pekmez, kuru üzüm ve atkı, eldiven ve bere gibi gıda ve malzemelerin, yerine ulaştırılması için 26 Mart Pazartesi günü Türk Kızılay'ına bağışlanacağı bildirildi.
MHP'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın önerisiyle kadınlar, bir süre önce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)  Suriye'nin Afrin şehrinde teröristlere yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için ilçede yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda, kadınlar Mehmetçikler için pekmez yaptı. Görevlendirilen bazı kadınlar, mahalle mahalle dolaşıp, bu pekmezleri topladı. Kimileri de kampanyaya kuru üzüm ya da ördükleri atkı, bere ve eldivenleri bağışladı.
Toplanan gıda ve malzemelerin, 26 Mart Pazartesi günü Afrin'deki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na teslim edileceği bildirildi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Çal pekmezinin Türk askerinin gücüne güç katacağını belirtip, "Kurtuluş Savaşı'nda düşman askerleri Çal sınırlarına geldiğinde, Çal halkı değirmenlerden kağnılarla Uşak cephesinde bulunan Türk askerine un ve diğer yardım malzemelerini silahların gölgesinde götürmüş. Türkiye'de Kuvay-ı Milliye ateşini yakan ilk yerlerden biri de Çal'dır. Ordumuz şimdi de 7 düvele karşı Suriye'de mücadele vermektedir. Asker, bayrak, vatan, ezan bizim namusunuzdur. Çal'ın üzüm ve pekmezi, Türk askerinin gücüne güç katsın. Halkımız her zaman olduğu gibi, bugün de şanlı ordusunun yanındadır. Çal'daki kampanyayı destekleyen ve büyük bir gururla askerlerimize hazırlık yapan Çallı kadınları yürekten kutluyorum" dedi.

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