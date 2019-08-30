Çalıştıkları tesisisin kapanmasına tepki gösterdiler

ARTVİN’in Arhavi ilçesinde kiralanan soğuk hava deposunda somon balığı işleyerek satışa hazır hale getiren tesisin yer aldığı binanın, 3'üncü kişilere devrinin yasak olduğu gerekçesiyle ruhsat talebini geri çeviren belediye tarafından kapatılma kararı, işçilerin tepkilere neden oldu. Tesiste çalışan 150 işçi, kapatılma kararının kendilerine bildirilmesiyle duygulu anlar yaşayarak işyerlerinin kapanmaması ve sorunun çözüm bulunması için yetkililere çağrı yaptı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde üretilen Karadeniz somonu, daha önce gönderildiği Adana ve Antalya’da işlenme ve paketleme sürecinin ardından dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyordu. Yılda ürettiği 5 bin ton somon balığını, Japonya, ABD, Kanada, Rusya, Katar ve Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye gönderip yıllık 5 milyon dolarlık ihracat elde eden firma, paketleme ve işleme maliyetlerini düşürmek ve bölge istihdamına katkıda bulunmak için Arhavi ilçesinde soğuk hava deposunu kiraladı. Firma, 150 çalışanıyla soğuk hava deposunda somon balığı işleme çalışmalarına başladı. Çalışmaların sürdüğü sırada, tesis yetkilileri belediyeden ruhsat talebinde bulundu. Talebi inceleyen belediye, bahse konu kiralanan yerin 3'üncü şahıslara kiralanamayacağını gerekçe göstererek talebi geri çevirdi. Belediyenin ruhsat talebinin geri çevrilmesiyle, tesisin kapatılması gündeme geldi. Firma yetkilileri, durumu 150 çalışanına bildirdi. '150 KİŞİYİ 3 VARDİYA ÇALIŞTIRIYORUZ' Tesis çalışanları, basın açıklamasında bulunarak, işyerlerinin kapanmaması ve sorunun çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Firma yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Alican Yurtseven, çalıştıkları firmanın yurtdışına Japonya, Rusya, Avrupa ülkelerine soman balığı ihracatı yaptığını belirterek, "Biz daha önceleri Trabzon'da Antalya'da Adana'da ürünlerimizi işletiyorduk. Kendi fabrikamızda bölgemizde işleyelim dedik, somon ihracatımızı buradan yapalım, yöre halkı kazansın diye Arhavi’deki işleme fabrikamızı hizmete aldık. Bu yörede zaten çaydan başka fındıktan başka bir gelir kaynağı yok diyerek yol çıktık. Arhavi’de bir soğuk hava deposu mevcuttu, yetkili firmadan burayı kiraladık. Yaklaşık 6 aydır burada biz işlemi yapıyoruz. Ama gıda ürettiğimiz için bizim işletme onay belgesi almamız lazım. Bunun için başvurularda bulunduk. İşin içine girdikçe buranın belediyeye ait olduğu, hazineden belediye aldığı ve firmaya verdiği, firmanın da çeşitli sıkıntılarının olduğunu öğrendik. Şu an buraya biz ruhsat alamıyoruz. Bunun için kapatma kararı aldık. Yaklaşık 150 kişi burada çalışıyor. Biz firma olarak istihdam yaratmak istiyoruz. Şu anki teknolojide makinelerle 10 kişinin yapacağı iş için insanlar ekmek yesin para kazansın diye yaklaşık 150 kişiyi 3 vardiya çalıştırıyoruz" dedi. 'BİNA 5 YILDIR BOŞ DURUYORDU' 5 yıldır bulundukları soğuk hava deposunun boş durduğunu ve kendilerinin kiralaması ardından değere bindiğini belirten Yurtseven, "Burayı biz geldik faaliyete geçirdik. Yetkililer şu an geldiğimiz durumda istihdam yaratmak isteyen bizlerin yanında durmaktansa boş dursun diyenlerin yanında duruyor. Kiraladığımız firmanın belediyeyle 10 yıllık sözleşmesi var, ama 3. kişilere kiraya verilemiyormuş. Belediyeden su aboneliği aldık ama ruhsat alamıyoruz. Yaklaşık 6 aydır burada çalışıyoruz. Şimdi bize belediye tebligat gönderdi. Belediye işgalci durumda olduğumuzu söylüyor ve 15 Ekim'e kadar boşaltmamızı istiyor. 150 kişi burada sanki hayali çalışmış kimse bilmiyormuş gibi. Bu noktada ruhsat alamadığımız için Arhavi Belediyesinin bize kiraya veren kişilerle sorunları olduğu için işletmenin faaliyetlerine ara vermekten başka çaremiz yok. Biz bu ay sonu itibari ile fabrikamızı kapatıyoruz" diye konuştu. 'ÜZGÜNÜZ ÇÖZÜM BEKLİYORUZ' Fabrikada çalışan Ayhan Gerdan, işe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "12 ay çalışacağım bir iş buldum derken, fabrika ruhsat alamadığı için şimdi kapatılıyor. Çok üzgünüz bu saatten sonra ne iş yapalım bilemiyorum. Yetkilerden çare çözüm bekliyoruz" dedi. 'HEVESİMİZ YARIM KALDI' Yıllardır işsiz olduğunu belirten fabrika çalışanı Muhlise Benk, "Yıllardır işsizdim, İŞKUR’dan 6 aylık işlere girip çıkıyordum. Servislerle evden alındığım iyi bir iş buldum derken hevesim yarım kaldı. Fabrikamızın kapatılmasını istemiyoruz yardımcı olsunlar” ifadelerinde bulundu. İşçi Aynur Fırat ise “5 yıldır iş arıyordum. Zaten kırsalda iş bulmak zorken 6 ay önce burası açıldı işe girdim. Biz buraya umut bağlayarak taksitlere girdik, onların üstesinden nasıl geleceğiz" diyerek sorunun çözülmesini istedi. BELEDİYEDEN AÇIKLAMA Öte yandan Arhavi Belediyesi de konuya ilşkin yazılı açıklamada bulundu. Tesisin 3'üncü kişilere kiralanamayacağını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Belediyenin mülkiyetinde olan soğuk hava deposu ve balık hali binasının kullanımı konusunda kamuoyunda yanlış bilgilere dayalı tartışmalar yapılmaktadır. Bu taşınmaz üzerinde 2014 yılında Tarım Bakanlığının Kırsal Kalkınma projeleri kapsamında soğuk hava deposu ve balık hali tesisleri yapılmış, tesisin yapıldığı taşınmaz bu tesisin yapılması kaydıyla Arhavi Belediyesine devir edilmiştir. Belediye Meclis kararı ile bu tesis 10 yıllık süre ile kiralanmasına karar verilmiştir. Kira sözleşmesinde tesisin 3'üncü kişilere devrinin yasak olduğu ve kira bedelinin ödenmemesi halinde tesisin tahliye edileceği belirtilmiştir."