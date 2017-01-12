Çalıştığı dükkanı soyup kayıplara karıştı

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU'nda, yaklaşık bir ay önce işe başladığı işyerinden hırsızlık yapan zanlı kayıplara karıştı. Şüpheli, çalıştığı dükkanı soyarken işyerinin güvenlik kameraları kayıttaydı.

O GECE DÜKKANDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, olay 58 Bulvar üzerinde bulunan bir telefon satışı ve onarımı yapılan işyerinde, geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce dükkanda çalışmaya başlayan M.Y., patronu Umut Zaman'a kar yağışı nedeniyle Aksaray'da kaldığı eve gidemeyip işyerinde kalacağını söyledi. Gece saatlerinde işyerinin elektrik şartelini indiren M.Y., daha sonra dükkandaki çöp poşetlerine vitrinde bulunan telefonları doldurdu. Ardından kasadaki yaklaşık 15 bin TL'yi de alan şüpheli, daha sonra aldığı telefon ve elektronik cihazlarla birlikte dükkandan ayrıldı. Sabah dükkana gelen işyeri sahibi Umut Zaman, vitrindeki telefonların ve kasadaki paraların yerinde olmadığını fark etti. Zaman, telefonla aradığı çalışanı M.Y'ye ulaşamayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

“1 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI

Başından geçen olayı anlatan işyeri sahibi Umut Zaman, “O gece kar yağışı yoğundu. Evi uzak olduğu için ben de burada kalmasına izin verdim. Yaklaşık 1 ay önce çalışmaya başladı. Kendisinin borcu olduğu için para yardımında da bulunmuştum. Ama o bizim iyiliğimize karşı böyle bir şey yaptı. Yaklaşık 150 bin TL zararım var. Polise ve savcılığa gidip şikayetçi oldum diye konuştu. Polis, M.Y.'nin yakalanması için soruşturma başlattı.

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