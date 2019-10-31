Çalışkan: (kayıp ambulans) Takip ediliyor, hızlı bir şekilde bulunur

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul - İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.



İstanbul'daki DEAŞ operasyonlarının sorulması üzerine Çalışkan, "Çalışmalarımız devam ediyor. Terörle mücadelede saniye atlamadan çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



Çalınan ambulansla ilgili soru üzerine ise Çalışkan, "Takip ediliyor, hızlı bir şekilde bulunur" ifadelerini kullandı.