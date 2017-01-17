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Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

      Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, () HAVA muhalefetinden dolayı ertelenen "10 Ocak çalışan gazeteciler günü" etkinliği bu akşam yapıldı. Gecede gazetecilerin "15 Temmuz Darbe Girişimi"nde yaşadıklarını...

Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

 

 

 

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, () HAVA muhalefetinden dolayı ertelenen "10 Ocak çalışan gazeteciler günü" etkinliği bu akşam yapıldı. Gecede gazetecilerin "15 Temmuz Darbe Girişimi"nde yaşadıklarını anlattıkları,"Haberciler Darbecilere karşı" kitabının tanıtımı yapılırken "Beklemek Zor-Haberci Yakını Olmak" adlı belgesel gösterildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen ve daha önce hava muhalefetinden dolayı ertelenen "10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü" etkinliği dün akşam Şişli Cevahir Oteli'nde düzenlendi. Farklı kurumlarda çalışan çok sayıda gazetecinin katıldığı gecede, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can bir konuşma yaptı. Hasan Can konuşmasında, "15 Temmuz'un kahramanları arasında şüphesiz ki göğsünü kurşunlara siper eden, tankların karşısına gövdeleri ile çıkan aziz milletimizin evlatları birer kahraman olduğu gibi, siz şanlı direnişimize gövdenizi, aklınızı, fikrinizi ve her şeyinizi koymuş olan siz habercilerimiz de, yine aynı şekilde 15 Temmuz'un kahramanları arasında yer aldınız." dedi.

Belediye başkanının konuşmasının ardından, haberci yakını olmanın neler ifade ettiğini konu edinen 'Beklemek Zor-Haberci Yakını Olmak' adlı belgesel gösterildi. Ardından 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında haber peşinde olan basın mensuplarının o gece yaşadıklarını anlattıkları "Haberciler Darbecilere karşı" kitabının tanıtımı yapıldı.

Gece, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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