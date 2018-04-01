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Çalınan 'İnsan Hakları Bildirgesi' levhası yeniden yerine takıldı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'ndan geçen hafta çalınan İnsan Haklar Anıtı'ndaki 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi' maddelerinin yer aldığı metal levhalar ve barışı temsil eden güvercin figürlerinin yenileri,...

Çalınan 'İnsan Hakları Bildirgesi' levhası yeniden yerine takıldı
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'ndan geçen hafta çalınan İnsan Haklar Anıtı'ndaki 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi' maddelerinin yer aldığı metal levhalar ve barışı temsil eden güvercin figürlerinin yenileri, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tekrar yerine takıldı.
Bağlar ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Koşuyolu Parkı'nda geçen hafta içerisinde İnsan Hakları Anıtı'ndaki 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi' maddelerinin yazılı olduğu metal levhalar ve 'barış güvercini' olarak bilinen figürler hırsızlar tarafından çalındı. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinde levhanın şüpheli 4 kişi tarafından çalındığını tespit ederken, levhayı söküp kağıt toplama aracıyla götürdükleri belirlenen V.K., A.Ö., S.Ç., M.D. ile çalınan malzemeleri satın alan A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesi sürerken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi' maddelerinin yer aldığı metal levhalar ve barışı temsil eden güvercin figürlerinin yenilerini, tekrar yerine astı.
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