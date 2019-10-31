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Çalınan ambulansla ilgili ihbar polisi harekete geçirdi (1)
Özgür EREN - Beyza Nur GÜLER - Güven USTA - İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulansla ilgili ihbar üzerine polis ormanlık alanda inceleme yapıyor. Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul...
GENEL 30.10.2019, 16:56
Özgür EREN - Beyza Nur GÜLER - Güven USTA - İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulansla ilgili ihbar üzerine polis ormanlık alanda inceleme yapıyor.
Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, bir çok noktada 34 VZ 6202 plakalı ambulansı aradı. Terör şüphesi üzerine aracın plakası tüm birimlere dağıtıldı. Göktürk'ten saat 16.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis, buraya yöneldi. İhbarcının belirttiği noktaya ulaşan polis, ormanlık alanda önlem aldı. Ambulansın bulunduğu belirtilen noktaya gitmek için takviye ekipler bekleniyor.
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