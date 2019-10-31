Çalınan ambulans bulundu (3)

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden çalınan ambulans Göktürk'te bulundu.Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, bir çok noktada 34 VZ 6202 plakalı ambulansı aradı.

MANTAR TOPLARKEN GÖRDÜ

Terör şüphesi üzerine aracın plakası tüm birimlere dağıtıldı. Göktürk'ten saat 16.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis, buraya yöneldi. Mantar toplarken ambulansı gören ihbarcının belirttiği noktaya ulaşan polis, ormanlık alanda önlem aldı. Ambulansın bulunduğu belirtilen noktaya gitmek için takviye ekipler beklendi. Ambulansa yaklaşan polis, içindeki şüpheliyi görünce havaya ateş açtı. Ambulansta oturan 34 yaşındaki Emre Çelik gözaltına alındı.

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Çelik'in olay yerindeki ilk ifadesinde 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığı için ambulans hakkında bilgisi olduğunu söylediği öğrenildi. Eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu belirten Çelik'in Ankara'da oturan annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığını söyleyen Emre Çelik'in "Hakaret" ve "yaralama" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

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