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Çalılıklara takılan peçeli baykuşu kurtarıp, doğaya bıraktı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çalılıklara takıldığı için beslenemeyip bitkin düşen peçeli baykuş, çiftçi İlker Demirel (55) tarafından kurtarıldı. Karnı doyurulup, su verilince kendine gelen baykuş, doğaya bırakıldı. İlçeye 27...

Çalılıklara takılan peçeli baykuşu kurtarıp, doğaya bıraktı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çalılıklara takıldığı için beslenemeyip bitkin düşen peçeli baykuş, çiftçi İlker Demirel (55) tarafından kurtarıldı. Karnı doyurulup, su verilince kendine gelen baykuş, doğaya bırakıldı.
İlçeye 27 kilometre mesafedeki Karacasöğüt Mahallesi'nde çiftçilik yapan İlker Demirel, önceki gün tarlasında karpuz toplarken çalılıklara takılan bir peçeli baykuş fark etti. Demirel, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan baykuşu bulunduğu yerden kurtararak su ve yiyecek verdi. Yırtıcı bir tür olan baykuşu mahalle kahvehanesine götüren Demirel, kuşu arkadaşlarına da gösterdi. Sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakılan baykuş, uçarak gözden kayboldu.
Çiftçi İlker Demirel, "Baykuşu bulduğumda çalılıklara takılmış, hareketsiz haldeydi. Vücudunda yara yoktu, aç kaldığı için bitkin düşmüştü. Onu ellerimle besledim, kendine geldi. Ardından da ait olduğu yere, doğaya saldım" diye konuştu.

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