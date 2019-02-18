Çalıkların arasına terk edilen bebek, ağlayınca fark edildi

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, ormanlık alanda çalıların arasına terk edilmiş 1 günlük kız bebek bulundu.Menteşe'nin kırsal Akkaya Mahallesi yakınlarındaki bölgede, saat 11.00 sıralarında toprak yolda yürüyen Mustafa Işıloğlu, çalıların arasından bir bebek ağlaması sesi geldiğini duydu. Işıloğlu, çalıların arasına baktığında bir çanta olduğunu gördü. Çantayı açan Işıloğlu, içinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 günlük olduğu sanılan kız bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Soruşturma başlatan jandarma, bebeğin annesinin bulunması için çalışma başlattı.

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