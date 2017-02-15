Çaldıran Belediye Başkanı Demir gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çaldıran Belediyesi'ne yönelik bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Polisin düzenlediği operasyonda, sabah saatlerinde belediyeye gelen Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir gözaltına alındı. Demir, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çaldıran Belediyesi'ne yönelik bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Polisin düzenlediği operasyonda, sabah saatlerinde belediyeye gelen Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir gözaltına alındı. Demir, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.