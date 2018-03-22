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Çaldıkları motosikletleri parçalayarak satan 2 şüpheli yakalandı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde son günlerde yaşanan motosiklet hırsızlıklarının 2 şüphelisi, Manisa'nın Soma ilçesinde yakalandı. Savaştepe ilçesinde çalınan motosikletlere yönelik olarak İlçe Emniyet Amirliği'nce başlatılan...

Çaldıkları motosikletleri parçalayarak satan 2 şüpheli yakalandı
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde son günlerde yaşanan motosiklet hırsızlıklarının 2 şüphelisi, Manisa'nın Soma ilçesinde yakalandı.
Savaştepe ilçesinde çalınan motosikletlere yönelik olarak İlçe Emniyet Amirliği'nce başlatılan soruşturma kapsamında, hırsızların yerleri belirlendi. Savaştepe Emniyet Amirliği ve Manisa'nın Soma ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonla, şüpheliler K.B. (17) ile F.Ç. (19) Soma'da yakalandı. Şüphelilerle birlikte Savaştepe ilçesinden farklı tarihlerden çalınan 2 motosiklet de ele geçirildi.
Çalınan motosikletlerin parçalanarak hurdacılara satıldığı tespit edildi. Yakalanan K.B. ve F.Ç. Savaştepe ilçe Emniyet Amirliği'ne getirildi. Daha önceden de Savaştepe Demir Yolu üzerinde bulunan sinyalizasyon kablolarının çalınması suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece F.Ç. tutuklanırken, K.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan F.Ç., Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

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