Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Aksaray'da çaldığı motosikletle gezen Ahmet Y. (18) bekçiler tarafından yakalandı.

Küçük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde oturan Kamil Cerrah'ın park halindeki motosikleti 24 Eylül günü çalındı. Cerrah'ın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, motosikleti çalan kişinin Ahmet Y., olduğunu belirledi. Ahmet Y.'nin yakalanması için çalışma sürerken mahallede görevli bekçiler dün, devriye görevi yaptığı sırada 1 kişinin çalınan motosikletle gezdiğini fark edip durdurdu. Bekçiler yaptığı incelemenin ardından motosikleti kullanan kişinin Ahmet Y. olduğunu belirledi. Motosiklette sahibine teslim edilirken, Ahmet Y. de bugün adliyeye sevk edildi.