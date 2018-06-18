Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

Çal'ı sağanak vurdu

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde etkili sağanak yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bazı mahalle yollarında asfalt çöktü. Tarım arazileri zarar görürken, suyun ortasında kalan bir otomobil iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı. Çal'da dün...

Çal'ı sağanak vurdu
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde etkili sağanak yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bazı mahalle yollarında asfalt çöktü. Tarım arazileri zarar görürken, suyun ortasında kalan bir otomobil iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı.
Çal'da dün öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle sel oluştu. Yeşilyurt Mahallesi yakınındaki bir derede taşkın yaşanırken, yol da 2 saat süreyle ulaşıma kapandı. Suyun içinde kalan bir otomobil, kepçeyle çekilerek kurtarıldı. Bazı mahallelerin yollarında da çökmeler oldu. Yollarda oluşan hasarlar nedeniyle bazı mahallelere ulaşım sağlanamadı. Çal Belediyesi ekipleri tarafından yollarda yapılan çalışmalar sonucunda ulaşım tekrar sağlandı. Kuvvetli sağanak yağış ilçedeki ekili alanlarda da zarara neden oldu. Çal Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325