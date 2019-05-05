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Çal'da yüzyıllardır süren yağmur duası geleneği

Denizli'nin Çal ilçesinde her yıl mayıs ayında yapılan yağmur duası, bu yıl da çeşitli etkinliklerle düzenlendi. Kırsal Dağmarmara Mahallesi'nde yağmur yağması için dualar edildi, kurbanlar kesilip, ikramlıklar hazırlandı. Etkinlikte...

Çal'da yüzyıllardır süren yağmur duası geleneği
Denizli'nin Çal ilçesinde her yıl mayıs ayında yapılan yağmur duası, bu yıl da çeşitli etkinliklerle düzenlendi. Kırsal Dağmarmara Mahallesi'nde yağmur yağması için dualar edildi, kurbanlar kesilip, ikramlıklar hazırlandı. Etkinlikte başına kova geçiren kişinin başından aşağıya su dökülmesi geleneği de sürdü.
​Çal ilçesinin Dağmarmara Mahallesi'nde vatandaşlar, yağmur yağması için her yıl olduğu gibi bu yıl da yağmur duası yaptı. İmece olarak yapılan geleneksel etkinlik kapsamında, kurbanlar kesildi. Kazanlarda pişen yöresel keşkek, vatandaşlara ikram edildi. Eller semaya açılarak yağmur duası yapıldı. Yağmur duası kapsamında her yıl yapılan bir adet ise dikkat çekti. Yüzyıllardır süren geleneklerini yaşatmaya devam eden mahalle sakinleri, başındaki kova ile evlerin önüne giden kişiye hortum ve kovalar ile başından aşağı su döktü. Sırılsıklam olan kişinin kaçmaması için halatlar ile bağlanması da dikkat çekti. Eğlenceli gelenekte, çocuklar ise maniler söyleyerek yağmur yağmasını istedi. Yağmur duası, mahalle meydanında hazırlanan kazanlarda yapılan keşkek ikramının ardından sona erdi.

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