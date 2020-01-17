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Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı
GENEL 17.01.2020, 23:55
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisine gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği K.K.?yı yolda yürürken durdurdu. K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisinde gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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