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Çakıl’ın gözleri Başakşehir’de açıldı

İSTANBUL, () -  Geçirdiği ateşli hastalık sonucu görme yetisini geçici olarak kaybeden ‘Çakıl’ isimli köpek, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlığına kavuştu. Hayvansever bir vatandaş tarafından...

Çakıl’ın gözleri Başakşehir’de açıldı

İSTANBUL, () -  Geçirdiği ateşli hastalık sonucu görme yetisini geçici olarak kaybeden ‘Çakıl’ isimli köpek, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlığına kavuştu.

Hayvansever bir vatandaş tarafından görme yetisini kaybetmiş bir şekilde bulunarak Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde getirilen sokak köpeği, tedavi altına alındı.Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının ‘Çakıl’ ismini verdiği sevimli köpeğin sağ gözü, yoğun bakım ve tedaviler sonucunda tamamen eski sağlığına kavuştu. Tedavi süreciyle birlikte beslenmesi de düzelen Çakıl, eskisi gibi özgürce koşup oynamaya başladı.

“Bize 7 gün 24 saat ulaşabilirler”

Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Veteriner Yunus Kanlı, Çakıl’ın sol gözünün de hızla iyileştiğini belirterek, “Çakıl’ın tedavi süreci tamamen bittiğinde iki gözü de eski sağlığına kavuşmuş olacak. Sevimli dostumuzun durumunu fark edip bize getiren duyarlı vatandaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda bize ulaşabilirler” diye konuştu.

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