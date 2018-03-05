Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Çakar kabusu... Bakanlığın kararına uyan yok, çakarlı araçlar bu güzergahta kabus haline geldi

  İhsan YALÇIN -  Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK / İSTANBUL, ()  Bağcılar'dan itibaren TEM, Basın Ekspres, O-3 ve O-6 bağlantı yollarının Atatürk Havalimanı istikametinde özellikle akşam saatlerinde çakarlı araç yoğunluğu göze...

Çakar kabusu... Bakanlığın kararına uyan yok, çakarlı araçlar bu güzergahta kabus haline geldi

 

İhsan YALÇIN -  Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK / İSTANBUL, ()  Bağcılar'dan itibaren TEM, Basın Ekspres, O-3 ve O-6 bağlantı yollarının Atatürk Havalimanı istikametinde özellikle akşam saatlerinde çakarlı araç yoğunluğu göze çarpıyor. Neredeyse tüm şeritler görev dışı kullanılan çakarlı araçların işgali altında.

EMNİYET ŞERİDİ MAVİ-KIRMIZI

Mahmutbey gişelerinin neden olduğu trafik yoğunluğunda çakarlı araçlar, diğer araç sürücülerinin kabusu haline gelmiş durumda. Birçok sürücü, çakarlı araçlar tarafından sıkıştırıldıklarını belirterek şikayetçi. Çakarları yakıp siren çalan araçlar bu güzergahta emniyet şeridini de ihlal ediyor. Emniyet şeridinde adeta çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Bu yüzden çoğu zaman ambulanslar dahi emniyet şeridinde ilerleyemez hale geliyor. 

EKİPLER ÇAKAR DENETİMİ YAPTI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu bölgede zaman zaman çakar denetimi yapıyor. Ekipler, meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Yapılan denetimlerde çakarı usulsüz taktıran sivil araçlara da rastlanıyor. 

SÜRÜCÜ İNKAR ETTİ; AMA POLİS BULDU

Kameraya yansıyan denetimde bir minibüsün sürücüsü, polisleri görünce çakarları kapattı. Bunu farkeden trafik ekipleri aracı durdurdu. Sürücü, aracında çakar sistemi olmadığını söyledi. Fakat polisler, minibüsün panjur kısmındaki çakar lambalarını tespit etti. Sürücüye usulsüz çakar lambası ve siren takmaktan ceza yazıldı. 

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için 

geçtiğimiz yıl ekim ayında önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314