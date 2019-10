Çakallı menemeni iş kapısı oldu

SAMSUN'un özel lezzetlerinden 'Çakallı menemeni' son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle yoğun ilgi görüyor. Samsun- Ankara Karayolu üzerindeki tesislerde yapılan menemen bölgenin istihdamına da önemli kaynak sağlıyor.



Samsun'un ünlü lezzetlerinden ‘Çakallı menemeni’ Samsun-Ankara Karayolu üzerindeki Çakallı mevkiinde bulunan tesislerde ağırlıklı olarak yapılıyor. Tarihte kervanların konakladığı bölge olan Çakallı'da menemen yapılan 25 tesis bulunuyor. Rağbet gören menemen bölgenin de en önemli istihdam kaynaklarından birisi oldu. Bu tesislerde günde yaklaşık 2 bin kişi gelerek menemenin tadına bakıyor. 300 kişinin çalıştığı tesisler 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Tek kişilik porsiyonu 20 TL olan Çakallı Menemeni, tereyağı, biber, domates, kaşar peyniri, yumurta sarısı ve baharatlar kullanılarak yaklaşık 15 dakikada yapılıyor. 1950'li yıllarda Samsun-Ankara Karayolu'ndan geçen kamyon şoförlerinin yemek için tercih ettikleri Çakalı menemeninin ünü son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle hızla yayıldı. Samsun'dan ve il dışından bir çok kişi menemen yemek için Çakallı'ya geliyor.



'HER GÜN YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ GELİYOR'



İşletme sahibi Caner Ünal, Çakallı bölgesinin asırlar öncesinde kervanların geçiş yolu üzerinde bulunduğunu söyleyerek o dönem var olan 8 handan geriye tek bir han kaldığını söyledi. Çakallı menemenini yemek için insanların tesislere geldiğini anlatan Ünal, "Çakallı menemeni çok özel bir lezzet. Basit gibi görünse de kendine özgü lezzet sırları var. 1950'li yılarda bir kaç küçük işletme varken şu an 25 işletme bulunuyor. 300 kişinin istihdam edildiği tesislerde her gün yaklaşık 2 bin kişi menemen yiyor. Bölge için çok önemli bir sektör haline geldi. Bir istihdam alanı oldu. Bacasız fabrika diyebiliriz. Özellikle sosyal medyanın çok etkisi oldu. Son dönemde Arap turistler de Çakallı menemenine ilgi gösteriyorlar" dedi.



'EKMEĞİMİZİ MENEMEN YAPARAK KAZANIYOR'



6 yıllık menemen ustası Yasin Keklik de, menemenin Çakallı'ya özgü bir lezzet olduğunu belirterek, "Çok önemli bir iş sahası. Menemen deyip geçmeyin yapılmasında zorluklar var. Evde herkes yapmayı dener ama aynı lezzeti tutturmak çok zor. Ekmeğimizi menemen yaparak kazanıyoruz" diye konuştu. Bir tesiste 4 yıldır garson olarak çalışan Hakan Bayrak ise "Çakallı menemeni çok özel bir lezzet biz bile evde yaptığımızda aynı tadı alamıyoruz. Samsun kent merkezinden buraya servislerle gelip çalışıyoruz. Birçok kişi bu işten ekmek parasını kazanıyor. Ailesinin geçimini bu sayede sağlıyorlar. Bu bölge için menemen çok önemli bir iş kolu demek" dedi.